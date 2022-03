L’incendio nei boschi di Velate, i lavori in viale Borri, i sassi dal cavalcavia e la risottata solidale nel podcast del 23 marzo

Le principali notizie di mercoledì 23 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Incendio boschivo nella tarda mattinata di mercoledì sulle montagne del Campo dei Fiori di Varese. L’allarme è scattato attorno alle 11.30 quando del fumo è stato visto nella zona di Luvinate fra la località Poggio e la zona dell’ospedale di Velate. Sul posto hanno operato diverse squadre di vigili del fuoco della sede di Varese e alcune unità della protezione civile intercomunale. Nel primo pomeriggio le fiamme sono state domate ma l’incendio ha distrutto 5 mila metri quadrati di bosco.

Da lunedì pomeriggio sono ben visibili i lavori su viale Borri, per l’intervento che creerà una grande rotonda in Largo Flaiano a Varese. Durante la fase preparatoria del cantiere però, non verrà chiusa, come succederà più avanti, la strada verso il centro città. Al momento stanno tagliando gli alberi nella zona che sarà parte integrante della rotonda. Per diversi giorni – forse tutta la settimana – proseguirà il doppio senso di circolazione nel tratto tra l’incrocio di via Gasparotto e il semaforo su Largo Flaiano, anche se con i primi restringimenti di carreggiata.

Il caso del campeggio di Azzate è scoppiato. Una deflagrazione che ha investito tutte le parti coinvolte: il curatore fallimentare, il titolare dell’azienda che avrebbe dovuto liberare l’area in riva al lago di Varese da casette e bungalow e smaltire i rifiuti, e anche l’amministrazione comunale. Gli articoli delle ultime settimane e l’inchiesta di Striscia la Notizia hanno rivelato quello che in realtà è sotto gli occhi di chiunque fosse entrato nell’area acquistata dall’imprenditore Ivano Panzeri: una devastazione che rasenta il danno ambientale a causa dei rifiuti pericolosi lasciati sul terreno, tra cui eternit, lana di roccia e polistirolo. Ivano Panzeri conferma di aver depositato settimana scorsa un esposto alla Procura mentre l’opposizione di Azzate ha chiesto le dimissioni del sindaco Gianmario Bernasconi per la gestione del post fallimento dell’ex campeggio Sette Laghi.

I due minori accusati di aver lanciato sassi dal cavalcavia di Buguggiate lo scorso 4 febbraio sono stati sottoposti dal questore di Varese a Daspo. La misura di prevenzione imporrà ai sospettati il divieto di partecipare alle manifestazioni sportive in provincia di Varese. Ai due minori è stato contestato anche un secondo episodio, il 24 gennaio quando dal medesimo ponte vennero lanciati sulla A-8 tronchi che solo per puro caso non causarono feriti fra gli automobilisti. Le indagini sono affidate a polizia stradale e carabinieri coordinate dalla procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni.

Una Risottata Solidale realizzata da un vero guru del risotto: lo chef Sergio Barzetti, malnatese, noto in tv come Mister Alloro e grande esperto di riso. E’ quella che l’Associazione Pane di Sant’Antonio ODV in collaborazione con il suo volontario Sergio Barzetti appunto e la Compagnia del Chicco Duro ha organizzato per domenica 27 marzo. A partire dalle 12, in piazza san Vittore verrà distribuito un piatto di riso, da consumare passeggiando, al costo di 5 euro: il ricavato della vendita aqandrà a sostegno delle attività che l’associazione porta avanti presso la Casa della Carità di Varese.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker e Spotify