On line l’avviso esplorativo della prefettura per l’affidamento dei profughi ucraini

Anche la provincia di Varese farà la sua parte per l’accoglienza dei profughi ucraini: lo aveva affermato lo stesso prefetto Pasquariello all’atto del suo insediamento, e di oggi, mercoledì 9 è la notizia di un avviso esplorativo per “l’acquisizione di manifestazioni di interesse” per l’affidamento del servizio di accoglienza a favore di cittadini ucraini in fuga dal conflitto in atto nel loro paese.

L’avviso ha lo scopo di individuare gli operatori economici da consultare nell’ambito della procedura negoziata, non escludendo la possibilità di fare ricorso alle procedure di affidamento in via di urgenza.

Il servizio consiste nella messa a disposizione di due tipologie di posti in accoglienza: o soluzioni abitative indipendenti per nuclei familiari, per un totale complessivo di 150 unità, o in strutture collettive, per un totale complessivo di 100 unità, ubicate nel territorio della provincia dí Varese. A fronte del servizio erogato è previsto il riconoscimento di un corrispettivo secondo i requisiti stabiliti dalla legge e i destinatari dell’avviso sono operatori economici che si trovino nelle condizioni previste dal bando, disponibile sul sito della Prefettura di Varese.

Le manifestazioni di interesse debbono venire presentate entro le 12 di venerdì 18 marzo.