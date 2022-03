L’interrogatorio del killer di Carol, la fiaccolata per i bimbi di Mesenzana e le nuove regole per messe e processioni nel podcast del 30 marzo

Le principali notizie di mercoledì 30 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Ha parlato col giudice per le indagini preliminari di Brescia Davide Fontana accusato dell’omicidio di Carol Maltesi, commessa e attrice hard assassinata e fatta a pezzi alla fine di gennaio il cui corpo è stato abbandonato nelle montagne della Valcamonica. Il bancario di 43 anni è stato sentito in carcere a Brescia dal gip Angela Corvi, e si è rifatto all’interrogatorio di lunedì notte in cui ha confessato l’omicidio spiegando di aver ucciso la donna durante un gioco erotico che prevedeva colpi di martello su tutto il corpo. Gli atti saranno trasmessi per competenza territoriale alla Procura di Busto Arsizio.

C’erano tante luci martedì sera a Mesenzana per la fiaccolata in ricordo di Alessio e Giada, i ragazzini di 7 e 13 anni uccisi dalla follia del padre che poi si è tolto la vita nella casa di via Pezza all’alba di giovedì 24 marzo. Un evento organizzato dai genitori dei compagni di scuola dei due ragazzi che ha visto la partecipazione di amici della famiglia, ma anche di amministratori e di persone che non conoscevano Alessio e Giada. Le fiaccole distribuite erano oltre 200 e ameno il triplo le persone che hanno partecipato. “Luana non sei sola”, recitavano le magliette indossate dalle mamme.

Dal primo aprile nuove regole per la celebrazione della Santa Messa: abolito il “distanziamento sociale” tra i fedeli, torna la capienza piena nelle chiese ma rimangono in vigore molte precauzioni introdotte negli ultimi due anni. L’accesso nelle chiese continuerà a essere possibile solo con la mascherina. La Domenica delle Palme la processione degli ulivi potrà, dopo una sospensione di due anni, percorrere le vie pubbliche con la partecipazione del popolo. Intanto in una lettera i comitati #giulemanidallascuola e Prima a scuola Varese e provincia contestano la proroga sino a giugno dell’uso della mascherina in classe.

Sta destando molta curiosità il vasto intervento di taglio alberi che in questi giorni interessa i boschi di Luvinate a Varese sopra il sentiero 10 all’altezza del Poggio. In una vasta porzione di terreno, infatti, sono attive motoseghe e camion che generano qualche apprensione tra chi quelle zone le vive. Proprio dal Parco del Campo dei Fiori fanno sapere che quello in corso è un vasto intervento in un’area privata che, complessivamente, interesserà 10 ettari di bosco in quattro diversi lotti. «Dobbiamo uscire da un equivoco -ha detto il direttore del Parco, Giancarlo Bernasconi-:interventi come questi sono fatti per salvare il bosco. Le piante nascono, crescono e muoiono e quando non si interviene in un’area per decenni poi bisogna farlo in maniera decisa».

Dal 1 luglio 2022 in Svizzera potranno essere celebrati i matrimoni di coppie omosessuali. Il governo svizzero ha adeguato mercoledì tre ordinanze per attuare la modifica del Codice civile come deciso nella votazione popolare del 26 settembre scorso che aveva visto oltre il 60 per cento degli elettori votare a favore del “Matrimonio per tutti”. Le coppie che già vivono in unione domestica registrata secondo il diritto vigente potranno chiedere, inoltrando una domanda congiunta, di far convertire la loro unione domestica in matrimonio.

