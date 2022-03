L’istituto Galileo Galilei di Laveno Mombello raccoglie gli aiuti per l’Ucraina 

Di fronte alla tragica bufera di violenza scoppiata in un Paese europeo che si trova ad appena due ore di aereo dall’Italia e che ci ha lasciati tutti sconvolti, le nostre scuole non vogliono né possono restare a guardare.

In questa consapevolezza ed in coerenza con la propria missione educativa, lo storico Istituto “Galileo Galilei” di Laveno Mombello, da anni impegnato nel campo della legalità, del rispetto dell’ambiente e per la costruzione di una società migliore e più vivibile per tutti, si offre come centro di raccolta di materiali utili alla popolazione ucraina che in questi giorni vive le drammatiche conseguenze della guerra: capi d’abbigliamento, giocattoli e vestiti per bambini, tende, materassi e materiali da campeggio, generi alimentari a lunga conservazione e farmaci.

L’edificio scolastico, sito in Laveno Mombello, Via alla Torre 16, è aperto per il conferimento dei generi di cui sopra, nel rispetto delle normative Covid-19, il lunedì, il martedì e il mercoledì dalle 08:00 alle 17:00 e il giovedì e il venerdì dalle 08:00 alle 13:30, tranne venerdì 04/03, in cui resterà chiuso.

L’iniziativa resterà in vigore per tutto il tempo che risulterà necessario e quando cesserà sarà diramata relativa comunicazione.