Litigio tra automobilisti a Gallarate, arrivano ambulanze e carabinieri

Pomeriggio agitato in via Marsala, zona centrale di Gallarate, vicino alle scuole: poco prima delle 16 un litigio stradale molto animato è sfociato in uno scontro anche fisico. Con l’intervento di ambulanze e carabinieri.

Di certo c’è che una donna di 31 anni è finita in ospedale per una ferita al labbro.

Insieme all’ambulanza della Croce Rossa Gallarate sono arrivati anche i carabinieri, per dividere i contendenti. Nella fase successiva è intervenuta anche un’altra ambulanza, per medicare l’altra persona coinvolta, un 51enne.

Lo scontro sarebbe nato da una frenata brusca della donna, non gradita dall’autista di un furgone: sono volate parole poco gentili e poi lo scontro è degenerato fino al contatto fisico

Le lesioni subìte dalla donna non sono gravi: l’eventuale denuncia è su querela di parte, vale a dire che la donna può presentare denuncia (la foto è d’archivio).