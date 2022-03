Lo smaltimento dei rifiuti di chi è positivo al Covid: le regole di Agesp

Nelle scorse settimane, l’Istituto Superiore di Sanità ha emanato un aggiornamento circa le modalità da seguire per il conferimento dei rifiuti domestici in periodo di emergenza COVID-19.

In particolare, anche i rifiuti provenienti da abitazioni con persone positive al COVID-19 dovranno essere conferiti eseguendone la differenziazione e non inserendoli indistintamente nel sacco dell’indifferenziato, pur seguendo alcuni specifici accorgimenti finalizzati al rispetto dei principi di sicurezza.

Agesp spa raccomanda di seguire le regole di smaltimento in sicurezza per coloro che sono in isolamento positivi al Sars CoV2: