Logopedista e Vocal Trainer: l’efficacia della riabilitazione e miglioramento vocale per professionisti e non solo

Nato a Benevento il 20/09/1988, Emanuele D’Onofrio si laurea in logopedia all’Università di Napoli Federico II con il massimo dei voti, successivamente si specializza con un Master in fisiopatologia e riabilitazione della voce diretto dal professor Ugo Cesari; da quel momento ad oggi continua ad approfondire gli studi sulla voce diventando Dottore Logopedista Vocal Trainer, iniziando anche una collaborazione con il Fonoiatra Ugo Cesari occupandosi della riabilitazione della voce cantata e parlata, diventando uno dei Vocal Trainer più in conosciuti in Italia al quale infatti si rivolgono molti Vip e persone famose come Ornella Muti, Fatima Trotta, Serena Autieri, Raffaella Fico, Peppino di Capri, Enzo Avitabile, Eduardo de Crescenzo, Sal Da Vinci, Guendalina Tavassi e molti attori della serie Gomorra.