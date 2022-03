L’omicidio di Carol Maltesi, le nuove regole del pronto soccorso e il ritorno dei Gorillas nel podcast del 29 marzo

Le principali notizie di martedì 29 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Ha ucciso la vicina di casa nella sua abitazione di Rescaldina, in provincia di Milano, e a distanza di mesi ha gettato il corpo fatto a pezzi in un dirupo attorno a Borno, nel bresciano. Davide Fontana, 43 anni, impiegato di banca e influencer con 13 mila follower, è stato arrestato dopo aver confessato il delitto di Carol Maltesi, 26enne italo-olandese, cresciuta a Sesto Calende, nel Varesotto, e nota nel mondo dell’hard dove lavorava come attrice di film porno. Sulla vicenda stava indagando la Procura di Brescia in quanto il cadavere era stato ritrovato alcuni giorni fa da un cittadino della zona che stava eseguendo alcune pulizie nei boschi attorno al paese della Valcamonica. L’auto di Carol, guidata da Fontana, era stata vista ripresa da una telecamera del paese lo scorso 20 marzo. Ieri il 43enne si era presentato spontaneamente dai Carabinieri di Brescia per denunciare la scomparsa della donna ma le contraddizioni nel suo racconto hanno insospettito gli inquirenti che hanno voluto approfondire fino alla drammatica confessione. La giovane aveva un figlio di 6 anni che vive in Olanda.

Mariangela Farè, l’ex suora che abusò di Eva Sacconago, la ragazza di Busto Arsizio che si suicidò a 26 anni nel 2011, è libera per fine pena. La notizia è stata diffusa dal sito Rete L’Abuso e confermata dai famigliari di Eva che hanno subito fatto trapelare la notizia: «Siamo allibiti perchè non ha scontato tutto quello che doveva scontare e non è stata prevista nemmeno una pena pecuniaria» hanno commentato.

Dal primo gennaio 2023 entreranno in vigore nuove regole per l’accesso in pronto soccorso. I codici di gravità passeranno da 4 a 5 perché verrà fatta distinzione tra le maggiori e minori urgenze dei codici verdi. Verranno anche introdotti dei protocolli standard valevoli in tutta la Lombardia per trattare in modo uguale le stesse patologie

La squadra di football americano Gorillas Varese, torna finalmente in campo per la prima partita in casa dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria Covid19, con un evento sportivo a 360 gradi che si terrà sabato 2 aprile al Jungle Field di San Fermo e avrà ospite Don Clemons, allenatore di football che vanta un’esperienza di 27 anni nell’ NFL, la più importante lega professionistica nordamericana di football

Due rettili marini e un pesce osseo esposti al museo saranno restaurati grazie al bando “I tesori nascosti” della Fondazione comunitaria del Varesotto vinto dal Comune di Besano. I tre fossili saranno sottoposti ad un’accurata pulizia e alla riparazione di alcune fratture. Verranno inoltre corretti alcuni difetti della preparazione eseguita negli anni ’80, non più all’altezza degli standard attuali. La conclusione dell’intervento è prevista per il mese di luglio.

