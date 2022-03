L’opposizione chiede lumi sui rappresentanti di quartiere a Busto Arsizio: “Chi sono? Come sono stati scelti?”

Chi sono i referenti di quartiere dell’amministrazione? Chi li ha scelti? I consiglieri di opposizione chiedono di poterli conoscere. Lo scorso 11 marzo, in qualità di consigliere comunale, Cinzia Berutti del Pd ha ricevuto dal Presidente della Commissione 3, Luca Folegani, la risposta del Sindaco in merito alle decisioni definitive assunte in relazione alla riqualificazione della Via Guido d’Arezzo. L’intervento era stato oggetto di discussione nella Commissione 3 in data 7 febbraio 2022.

Nel testo della risposta si comunica di aver valutato “con i rappresentanti del quartiere” le osservazioni che avevo posto e di aver confermato la positività dell’intervento originario.

«In relazione alla suddetta comunicazione chiedo una discussione in Commissione alla quale siano invitati i rappresentanti di ciascun quartiere, al fine di conoscere chi siano i rappresentanti di ciascun quartiere della città come siano stati indicati o scelti dagli abitanti dei quartieri, come svolgano la loro attività di “collegamento” tra Amministrazione e abitanti del proprio quartiere» – scrivono i consiglieri di Pd, Popolo Riforme e Libertà, Busto al Centro e Progetto in Comune.

Se partecipazione ci deve essere, i consiglieri delle liste di minoranza chiedono che venga avviata una discussione circa l’individuazione di forme di partecipazione dei quartieri, «in linea con quanto inserito dal nostro Sindaco nel suo programma elettorale che poneva, al centro della sua azione amministrativa, il cittadino».

Il capitolo 9 del Programma elettorale del Sindaco, infatti, è stato dedicato proprio al rapporto tra amministrazione comunale e cittadino, “rapporto orientato al massimo livello di comunicazione e dialogo”. Anche le Linee Programmatiche di Governo della città presentate in Consiglio Comunale lo scorso 20 dicembre, hanno descritto i quartieri come “realtà partecipate” che potranno assumere ruolo attivo nell’azione amministrativa anche con la gestione di “un piccolo bilancio partecipato”.

È quindi opportuno avviare un confronto tra le diverse forze politiche al fine di collaborare, in modo costruttivo, alla realizzazione di una città più “partecipata”.

L’opposizione ha individuato l’inserimento della tematica in oggetto come ordine del giorno alla prima adunanza utile della Commissione 1 – Affari Generali, nel termine di 10 giorni come da articolo 6 del Regolamento per il funzionamento delle Commissioni.