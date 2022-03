L’opposizione di Mornago boccia il PGT: “Tutto ruota attorno a un nuovo centro commerciale”

Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del gruppo consiliare ”Libera Mornago” (Lega Salvini Premier, Forza Italia e Indipendenti)” sul nuovo PGT approvato ieri, martedì 15 marzo, in consiglio comunale.

Il PGT è uno strumento di pianificazione fondamentale per un Comune che purtroppo è stato trascurato per molto tempo e che ora invece si vuole approvare crediamo troppo frettolosamente a poche settimane dall’ultima commissione tenuta.

Spiace notare come la partecipazione della popolazione non sia stata cercata, ma relegata ai due incontri obbligatori oltre a quello di stasera che si poteva posticipare di qualche settimana o tenere in luogo più consono.

Si è preferito tenere tutto al chiuso e affidarsi alle pessime registrazioni del Consiglio Comunale per concedere molto limitatamente la partecipazione ai cittadini, nonostante la possibilità di tenere la seduta in altri spazi per garantirne lo svolgimento pubblico.

C’è molto fretta e sono stati anche commessi diversi errori meramente tecnici, che vengono definiti politici, ma che ci impegneremo a rimarcare anche pubblicamente per prendere le dovute distanze.

Scelte che non condividiamo soprattutto perché non valorizzazione il nostro territorio ma che servono chirurgicamente l’interesse del privato, come nel caso della definizione delle classi paesaggistiche del centro storico.

L’amministrazione non tutela le Piane e le aree agricole e vi sono poche indicazioni generiche per gli interventi in ambiti di pregio e sensibili, come ad esempio la villa Montalbetti (biblioteca), in cui si svolge il Consiglio Comunale.

Considerato che sono stati spesi 55.000 euro troviamo che il tempo messo a disposizione dallo studio tecnico e dall’amministrazione sia stato insufficiente e non adatto a condividere le scelte più sensibili per le quali non dovrebbe esistere “colore politico”, ma il bene del Comune di Mornago e dei suoi cittadini.

Le scelte politiche della maggioranza mirano ad asservire tutta la logica di Piano alla realizzazione di un centro commerciale nell’area del centro sportivo di Mornago. Area attrezzata realizzata dai mornaghesi che ci hanno preceduto, che ha enormi potenzialità, ma che negli ultimi anni è stata lasciata andare in decadenza.

Al Piano di Governo approvato manca un’idea di rivitalizzazione dei centri storici e la valorizzazione patrimonio esistente. All’orizzonte c’è solo il centro commerciale, si corre per questo e noi speriamo che non venga realizzato.

Siamo stati coinvolti parzialmente e in modo superficiale, ma siamo certi di aver dato il nostro contributo nonostante le limitazioni imposte e la non reale volontà di approfondire temi fondamentali come quello della tutela del territorio.

Un PGT che per stessa ammissione della maggioranza dovrà essere perfezionato e migliorato, ma che si è voluto chiudere frettolosamente. Non sarebbe stato meglio prendersi ancora qualche tempo, perfezionare il documento?

Speriamo che il PGT non venga asservito a logiche elettorali ancora una volta e anzi auspichiamo azioni concrete che sin da subito vadano a sopperire alle lacune che abbiamo evidenziato.

Spiace per questo Piano di Governo PGT che risulta poco sensibile al contesto Mornaghese, non partecipato e che non ha un’idea di ”sviluppo sostenibile”.

Gruppo Consiliare: ” Libera Mornago” (Lega Salvini Premier, Forza Italia e Indipendenti)”

Stefano Biondaro, Paolo Gusella, Alessandro Montin, Fabio Rivabene