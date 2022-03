Luca Argentero, Federico Buffa e i Tiromancino al Teatro di Varese

Luca Argentero è il protagonista dello spettacolo “È questa la vita che sognavo da bambino?” . In scena mercoledì 23 marzo, alle 21, lo spettacolo racconta le storie di tre sportivi italiani che hanno fatto sognare, tifare, ridere e commuovere generazioni di italiani: Luisin Malabrocca, il ciclista inventore della Maglia Nera, in cui le persone hanno riconosciuto l’anti-eroe che è nel cuore di ogni italiano; Walter Bonatti, l’alpinista che, dopo aver superato incredibili sfide, scoprì a sue spese che la minaccia più grande per l’uomo è l’uomo stesso; Alberto Tomba, l’insolito sciatore bolognese che ha radunato intorno alle sue gare tutta la nazione, incarnando la rinascita italiana degli anni ‘80.

Tre grandi personaggi dalle vite straordinarie che hanno inciso profondamente nella società, nella storia e nella loro disciplina, raccontati sia dal punto di vista umano che sociale, con particolare riferimento ai tempi in cui hanno vissuto. Tre storie completamente diverse l'una dall'altra, tre personaggi accomunati da una sola caratteristica: essere diventati, ognuno a modo proprio, degli eroi.

Gli appuntamenti al Teatro di Varese continuano venerdì 25 marzo con Federico Buffa che, come ci ha raccontato nella nostra lunga intervista, sarà sul palcoscenico con "Amici Fragili, La storia di un incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De André". "È il 14 settembre del 1969, dopo una partita a Genova di un Cagliari che proprio quell'anno avrebbe vinto l'unico, storico scudetto. Gigi Riva va a trovare Fabrizio de André nella sua casa di Genova…".

Sabato 26 marzo, invece, appuntamento con la musica dei Tiromancino. Sul palcoscenico Federico Zampaglione sale sul palco per una date "Ho cambiato tante case tour". In scaletta, assicura il cantante della band, non mancheranno i grandi classici, in uno spettacolo tra musica ed emozioni che permette agli spettatori di vivere ore di leggerezza, ma anche di riflessione sui rapporti più profondi che segnano le nostre vite. Quelli tra figli e genitori ad esempio, quelli legati alle relazioni amorose e all'amicizia.

