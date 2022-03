A Luino apre anche di mattina il centro di raccolta a sostegno della popolazione ucraina

Dopo la straordinaria marcia per la pace in Ucraina tenutasi domenica scorsa tra Luino e Germignaga, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, il territorio dell’Alto Varesotto continua a dimostrare grande vicinanza e solidarietà al popolo ucraino.

In particolare, non si ferma l’impegno della famiglia Oleksyuk che, grazie allo spazio messo a disposizione temporaneamente dal Comune di Luino, in piazza Marconi (al civico 25) a Luino, continua ad incentivare la raccolta di beni primari e medicinali da spedire in Ucraina.

Ad affiancarli in questa iniziativa tantissimi volontari che si sono resi disponibili ad aiutare e gestire lo spazio di raccolta. Proprio grazie a loro, come ci racconta Pavlo Oleksyuk, il centro per questa settimana aprirà anche alla mattina, dalle 10:00 a 12:00, oltre che al pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00.

Ciò che viene richiesto sono sempre medicinali di qualunque tipo, vedi QUI, e beni di prima necessità. No vestiti o coperte.

Se ci fosse qualche volontario disposto ad aiutare questi ragazzi, può presentarsi nelle fasce orarie di apertura del centro.