A Luino continua la solidarietà per l’Ucraina: gli orari del centro di raccolta

Continua l’impegno dei volontari presso il centro di raccolta beni per l’Ucraina a Luino, in piazza Marconi (civico 25). E con loro anche le donazioni che i cittadini luinesi stanno continuando a fare, da pannolini e assorbenti, a generi alimentari a lunga conservazione.

In attesa di trovare un luogo più appropriato per lo stoccaggio dei beni in arrivo, lo spazio dato temporaneamente dal Comune di Luino rimane aperto e lo fa, per andare incontro anche ai lavoratori, il mercoledì, dalle 14:00 alle 18:00, e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 18:00.

La famiglia Oleksyuk, organizzatori fin dall’inizio di questa raccolta, ringraziano profondamente la popolazione per quanto ogni giorno viene donato e per la vicinanza che stanno mostrando alla popolazione ucraina: «L’unica cosa che vi chiediamo è di non lasciare i beni o generi alimentare sulla porta nei giorni chiusura del centro».

Se ci fosse qualche volontario disposto a unirsi alla raccolta, può presentarsi presso il punto negli orari e giorni indicati sopra.