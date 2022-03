Luino, Germignaga e Maccagno fanno appello alla popolazione per ospitare famiglie ucraine

La guerra sembra non voler cessare e sempre più persone cercano un posto sicuro dove approdare. Arriva così l’appello da parte delle amministrazioni di Luino, Germignaga e Maccagno con Pino e Veddasca impegnati a sostenere le famiglie ucraine che, per sfuggire alla guerra, stanno arrivando sul territorio.

«C’è necessità di garantire assistenza e alloggio. A tal fine, i comuni intendono attraverso questo appello raccogliere e censire nell’immediato le disponibilità del territorio. In particolare rispetto a: ospitalità in strutture alberghiere e ricettive in generale e ospitalità rispetto a privati. Si chiede di conoscere per quanti posti (numero massimo di persone accoglibili) e per quanto tempo vi sia l’eventuale disponibilità e in caso di strutture alberghiere e ricettive, le modalità. In ultimo, si chiede se la disponibilità all’accoglienza sia riferita ai minori insieme alle loro famiglie o solo a minori non accompagnati da adulti di riferimento all’ingresso in Italia. Lo facciamo – continuano dai tre comuni – per mappare le possibilità ed essere pronti in caso di emergenza. Tutte le informazioni verranno inserite in una banca dati, condivise tra i comuni ed utilizzati al momento del bisogno. Stiamo organizzando anche attività di mediazione e accoglienza con professionisti e volontari. Coinvolgeremo le associazioni per garantire una immediata integrazione delle persone in arrivo. Ringraziamo molto gli uffici dei Servizi Sociali di Luino per l’aiuto e il supporto che ci stanno dando».

Per ricevere o dare informazioni contattare la mail sociale@comune.luino.va.it oppure il numero 348-3505295 (orario ufficio)