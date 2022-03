A Luino torna a riunirsi il consiglio comunale: sul piatto conti e rigenerazione urbana

A Luino torna a riunirsi il consiglio comunale e all’ordine del giorno figurano fra i punti principali dell’agenza alcune variazioni di bilancio ed azioni di rigenerazione urbana.

In particolare nella seduta del prossimo 17 marzo alle 18.30 (in presenza ma con posti limitati altrimenti in streaming sulla rete “civicam“ Luino) l’assemblea cittadina tratterà di due variazioni di bilancio ma anche dell’approvazione convenzione tra i Comuni di Luino e Germignaga per la partecipazione all’assegnazione di contributi per interventi di rigenerazione urbana – progetto per l’allungamento del sottopasso ferroviario della stazione di Luino.

Al punto 4 dell’ordine del giorno figura l’approvazione della convenzione per il sistema bibliotecario dei laghi.

Due le interrogazioni presentate dalla minoranza: Andrea Pellicini chiede lumi in merito alle scritte presenti sul muro di recinzione dell’ex fabbrica Ratti; Furio Artoni interroga la maggioranza su piazza Libertà per avere lumi sui lavori di adeguamento fognario in corso.