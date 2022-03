L’ultima foto dei futuri dottori di Varese prima della laurea

La foto con gli iscritti all’anno accademico 2016/2017. Ragazzini e signorine diventate uomini e donne in camice: in mezzo due anni di pandemia, la fame di dottori, l’esigenza di imparare a curare.

E così, prima dello “scatto“ finale, ecco lo scatto fotografico del VI anno di Medicina e Chirurgia.

«Abbiamo fatto venerdì il nostro ultimo giorno di lezioni e stiamo per finire il nostro lungo percorso».

Gli studenti si laureeranno a partire da luglio.

Foto di Roberta Formentini