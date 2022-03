Il lungo viaggio per arrivare dall’Ucraina. Servizi, trasporti e informazioni utili per i profughi

Ogni giorno arrivano notizie, progetti e proposte per aiutare la popolazione ucraina. In questo articolo teniamo insieme tante iniziative che si stanno sviluppando grazie a una straordinaria capacità di accoglienza sul territorio.

UN RACCONTO DI VIAGGIO

Neve, ore di guida e ostacoli lungo la strada. Il racconto di un viaggio dall’Ucraina sulla rotta più disagevole, quella i valichi con la Romania. Alcuni incidenti negli ultimi giorni hanno ricordato anche le difficoltà logistiche e i rischi dei viaggi di solidarietà per i rifugiati.

NOTIZIE DI SERVIZIO PER IL POPOLO UCRAINO

Cinque giorni di trasporti gratuiti per i profughi che fuggono dall’Ucraina. Un’ordinanza della Protezione Civile prevedere che i cittadini provenienti dall’Ucraina possano viaggiare gratuitamente sul nostro territorio, entro 5 giorni massimo dall’ingresso in Italia, per raggiungere il primo luogo di destinazione o di accoglienza

Il Ministero dell’Interno spiega ai profughi ucraini cosa fare una volta arrivati in Italia. Alcune utili informazioni per regolarizzare al più presto la loro presenza e per permettergli di accedere nel più breve tempo possibile all’assistenza sanitaria e logistica.

Tamponi e vaccini ad accesso libero all’ospedale di Varese per i profughi ucraini. In attesa di definire percorsi specifici per i profughi ucraini in arrivo sul territorio, l’Asst Sette Laghi ha già attivato alcuni servizi.

La sede dei consulenti del lavoro è Contact point sos Ucraina. In collaborazione con Prefettura, Inps e Comune di Varese e altri ordini professionali offrirà gratuitamente una serie di servizi essenziali: richieste di rilascio di permessi di soggiorno per accedere al lavoro, appuntamenti e adempimenti sanitari e anche trovare un alloggio.

Regione Lombardia comunica le modalità con cui si stanno gestendo le esigenze sanitarie dei profughi ucraini, dal covid fino alle patologie acute o croniche.

SAMARATE

“Noi con Voi” raccoglie materiale a Samarate e prepara un nuovo viaggio al confine ucraino. Nella Sala Pozzi di via Gelada il punto di “smistamento”, a sostegno delle famiglie ucraine e di chi ospita in Italia. Nel fine settimana attesa la partenza di un nuovo convoglio verso il confine in Polonia.

VENEGONO SUPERIORE

Un vademecum per i cittadini di Venegono che intendono donare cibo e materiali, effettuare donazioni in denaro o ospitare profughi dall’Ucraina.

Tanti pacchi e tanta solidarietà verso il popolo ucraino da Casciago, Luvinate, Comerio e Barasso.

GALLARATE

Parrocchie e sigle diverse del mondo cattolico di Gallarate promuovono insieme un incontro di approfondimento sulla guerra in Ucraina, giovedì 17 marzo. Ospite Adriano Dell’Asta, profondo conoscitore del mondo russo.

TRADATE

Da Tradate la cooperativa sociale La Casa davanti al Sole di Venegono Inferiore e la Casa del giocattolo solidale di Varese hanno fatto sapere di aver avviato la costruzione di una rete di sostegno per le famiglie fuggite dalla guerra in Ucraina.

Come aiutare i profughi ucraini in provincia di Varese

Sono state attivate moltissime raccolte sia di denaro che di medicinali e beni di prima necessità, ma anche di disponibilità ad ospitare persone, famiglie e bambini che fuggono dall’Ucraina.

Le singole iniziative potete trovarle in questo articolo.

Tra le principali segnaliamo:

CARITAS – la Caritas ambrosiana ha avviato una raccolta fondi: «Servirà a contribuire alla fornitura di beni di prima necessità agli organismi pastorali e umanitari delle Chiese locali e supporterà le Caritas dei Paesi limitrofi (Romania, Polonia e Repubblica Moldova) impegnate a favore dei profughi». Caritas Ambrosiana non raccoglie generi alimentari, coperte, farmaci o qualsiasi altro prodotto da inviare come aiuto umanitario, perché non può garantirne la consegna vista la situazione attuale – L’articolo

CROCE ROSSA – La Croce Rossa Italiana ha lanciato una raccolta fondi per sostenere le enormi necessità cui stanno dando risposta senza sosta i volontari della Croce Rossa Ucraina – Come contribuire

PROTEZIONE CIVILE – La Protezione civile provinciale sta gestendo la raccolta farmaci e materiale sanitario da inviare all’Ucraina nel centro logistico alle Fontanelle di Malnate. La raccolta viene organizzata attraverso i Comuni. Per contribuire contattare la propria amministrazione comunale – Leggi

VARESE – Dal 2 marzo e fino al 10 marzo, dalle ore 16 alle ore 22, nell’atrio del cinema Multisala Impero di Varese è attiva una raccolta di beni e medicinale organizzata con associazione Cosmopolita, in collaborazione con il Consolato Generale di Ucraina di Milano. – L’elenco dei materiali

Continua la raccolta di beni e fondi da parte dell’associazione Anna Sofia, che unisce la comunità Ucraina di Varese. Grazie alla straordinaria partecipazione dei varesini, non sono più necessari vestiti da adulto: ora ci si concentra su tutto ciò che serve ai bambini in arrivo, alla biancheria per i primi alloggi, ai fondi per finanziare i trasporti e la prima accoglienza – Leggi cosa serve ora.

BUSTO ARSIZIO – Tutte ciò che c’è da sapere per offrire aiuto e ospitare profughi ucraini a Busto Arsizio.

L’amministrazione ha realizzato una sezione del sito internet comunale con tutte le informazioni e la modulistica. – Qui le indicazioni.

PREFETTURA DI VARESE – On line l’avviso esplorativo della prefettura per l’affidamento dei profughi ucraini. In tutto sono 250 le persone che potranno venir accolte in strutture singole o comunità.

