Il luogotenente Roberto Notturno nuovo comandante della Stazione carabinieri di Luino

Il comandante della Stazione carabinieri di Luino, luogotenente Vincenzo Alfano va in pensione. Il Luogotenente Roberto Notturno sarà il nuovo comandante.

Alfano, arruolato nell’Arma dei Carabinieri nel 1984 proveniente dalla Sicilia, arriva nella provincia di Varese al suo primo incarico alla Radiomobile di Luino per poi essere impiegato al valico di Fornasette quando ancora erano attivi i controlli i passaporti delle persone in transito. Successivamente lavorerà alla Procura della Repubblica di Varese al fianco di vari sostituti procuratori per tornare nel 2017 alla stazione di Luino e reggere il comando fino al 31 marzo del 2022, andando oggi in pensione dopo 38 anni di vita militare, con la parentesi del comando retto dal Luogotenente Lo Sciuto nel 2020 e 2021 (nella foto, da sinistra il capitano Alessandro Volpini, il sindaco di Luino Enrico Bianchi, i luogotenenti Vincenzo Alfano e Roberto Notturno).

Al suo posto, dal prossimo mese di aprile il comando della stazione di Luino sarà assunto dal Luogotenente Roberto Notturno proveniente dalla stazione di Cuvio. Notturno, 55 anni, anche lui siciliano di origine, arriva nella provincia di Varese lavorando ad Angera e poi a Besozzo quindi alla stazione di Gavirate fino al 2011 per poi assumere il comando della stazione di Cuvio. Negli anni passati in Valcuvia alla guida di una stazione Carabinieri su un territorio che conta ben 14 comuni, il Luogotenente Notturno si è trovato ad affrontare le problematiche del territorio particolarmente caratterizzato dalla presenza di persone che provengono da altre aree geografiche d’Italia, come l’arresto nel 2017 di due campani ed il sequestro di denaro armi e munizioni che provenivano dalla Svizzera o come l’arresto dell’assassino di Roberto Colombo, ucciso nei boschi di Casalzuigno nel 2013. La Valcuvia, che negli ultimi anni ha visto un grande impegno da parte dei Carabinieri della Stazione di Cuvio per contrastare l’annoso fenomeno dello spaccio nei boschi o la saltuaria presenza dei DO.RA. il cui impegno del comandante di stazione ha sempre consentito di svolgere una efficacia attività di prevenzione e di repressione.

A Cuvio il comando della stazione sarà assunto dal suo vice, il maresciallo Riccardo di Nisio, giunto un anno fa dalla scuola Marescialli di Firenze.