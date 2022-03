A Malpensafiere torna Expo Color, la fiera della ferramenta con il “like” di Diletta Leotta

Quinta edizione di grande successo per Expo Color, l’appuntamento annuale con la fiera della ferramenta e dei casalinghi organizzata dall’azienda Machieraldo di Biella e realizzata da Mamo. Dopo due anni di stop per l’intero settore fieristico si è potuta svolgere la quinta edizione che nel weekend ha anche avuto in Diletta Leotta la madrina d’eccezione.

L’evento conta centinaia di espositori dei marchi più prestigiosi del settore ed è vero punto di riferimento per migliaia di punti vendita tra Piemonte, Lombardia e Veneto.

Michele Raselli, titolare della Machieraldo, è contento di come sta andando anche se i problemi geopolitici contingenti stano iniziando ad intaccare l’ottimismo: «La fiera sta andando molto bene e abbiamo già avuto 3 mila presenze ad oggi. Il settore è stato quello tra i meno colpiti dalla pandemia – racconta – e questo perchè il governo ha considerato i nostri prodotti tra i beni di primaria necessità ma ora stiamo subendo come tutti i rincari dell’energia e dei carburanti».

Tornare a fare una fiera, come ha sottolineato Raselli, è il ritorno ad una semi-normalità del mondo fieristico: «Un evento come il nostro porta molto anche al territorio come gli alberghi e i ristoranti della zona. Ora speriamo che questa guerra finisca presto e che il covid non torni a rompere le scatole».