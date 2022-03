“Mangia vegano”, la curiosa lettera anonima inviata agli angeresi

Quella che è stata recapitata via posta a diversi cittadini di Angera, in questi giorni, non è la classica lettera che ci si aspetta di ricevere. Tra pubblicità e bollette è arrivata – spedita regolarmente con francobollo e indirizzo – anche una busta anonima contenente un foglio stampato su carta riciclata, senza particolari elaborazioni grafiche, con una serie di motivazioni – etiche e di salute – che invitano a scegliere un’alimentazione vegana.

Aldilà della condivisione o meno delle informazioni riportate, è una curiosità il fatto che sia stata spedita mezzo posta, via che solitamente è utilizzata per diffondere altro tipo di comunicazioni.

A confrontarsi sul contenuto e a chiedersi chi potrebbe essere il mittente, sono stati proprio i cittadini che l’hanno ricevuta e ne hanno pubblicato una copia sul gruppo Facebook “Sei di Angera se”.

Qui il post con la lettera spedita a diverse famiglie di Angera