Manualmente ed Expo Elettronica per la prima volta insieme a Malpensa Fiere

Grande novità quest’anno al centro fieristico Malpensafiere di Busto Arsizio con un weekend che unisce passatempi e passioni apparentemente distanti. Si tratta di Manualmente, Salone della Creatività, ed Expo Elettronica. Sono due appuntamenti già conosciuti dal pubblico della fiera di Busto ma che si sono sempre svolti in date diverse. L’idea, geniale nella sua semplicità, è quella di riunire il pubblico femminile e maschile in un unico multievento dedicato agli hobby e alle passioni per tutta la famiglia.

Manualmente, come da tradizione, prenderà avvio già nella giornata di venerdì 11 marzo; sabato 12 e domenica 13 marzo aprirà anche Expo Elettronica e nel weekend si potranno visitare entrambi, suddivisi in padiglioni distinti, con un unico biglietto d’ingresso.

Manualmente, Salone della creatività si svolge venerdì 11, sabato 12 e domenica 13 marzo 2022 dalle ore 9.30 alle ore 18.30. Saranno tre giorni dedicati ai lavori femminili: cucito, knitting, ricamo, decorazione, calligrafia, cake design, scrapbooking, creazione di bigiotteria e accessori, recycled art e altre tecniche e stili, da quelli più tradizionali ai più innovativi.

A Manualmente il pubblico può acquistare materiali, trovare ispirazioni, seguire dimostrazioni e chiedere consigli agli esperti. Inoltre, il salone è l’occasione per realizzare nuovi progetti creativi per Pasqua e per l’arrivo della bella stagione, grazie alla presenza dei migliori espositori da tutta Italia, con le ultime tendenze e novità dal mondo dell’hobbistica e delle belle arti.

In fiera si possono anche frequentare corsi per realizzare decorazioni, oggetti, accessori moda o rinnovare l’arredamento e incontrare talentuose creative esperte di handmade, tra cui la decoratrice Lucia Piazza, la stilista dell’infeltrimento Chiara Broggian, l’Atelier Sottosopra con laboratori per bambini e, per le quote ‘azzurre’, Mattia Godeassi e Fabio Quarantotto di 48FiliMatty per una autentica knitting experience.

Expo Elettronica apre al pubblico sabato 12 e domenica 13 marzo 2022 sempre dalle ore 9.30 alle ore 18.30.

La mostra mercato dedicata all’elettronica di consumo e professionale propone al pubblico hardware, schede, microcircuiti, device, periferiche, componentistica, domotica, illuminazione, home security, piccoli elettrodomestici, home entertainment, materiali di consumo e minuteria, anche per la programmazione, l’autocostruzione e la riparazione.

Qui gli hobby e le passioni sono in prevalenza maschili, ma sempre più donne si occupano con successo di STEM: science, technology, engineering and mathematics così come l’utilizzo di oggetti digitali che è entrato da lungo tempo nelle vite di tutti. Il passato incontra il presente nel mercatino elettrico-elettronico regno degli appassionati di retrocomputing, valvole, Hi-Fi, apparecchi radioamatoriali, cimeli e collezionismo.

Expo Elettronica persegue fini didattici con le Olimpiadi Robotiche che, dopo due anni di stop, nel 2022 ripartono proprio da Busto Arsizio. Si tratta una competizione che vede gli studenti degli Istituti superiori del territorio sfidarsi in fiera in varie gare: Line Follower, Robo Calcio, Mini Sumo e Robo Labirinto tramite il kit “Robot R-Evolution”, un Robot da assemblare e programmare con Arduino, offerto gratuitamente alle scuole partecipanti dai promotori del progetto: Blu Nautilus – Expo Elettronica e MakersLab.it di Roberto Beligni.

Appuntamento dall’11 al 13 marzo a Malpensa Fiere, perché il bricolage allontana lo stress, libera la mente e fa bene ad ogni età: Manualmente e Expo Elettronica sono una occasione unica per coltivare i propri passatempi e andare alla scoperta di nuove passioni fra hobby artistici, manuali o digitali, all’insegna della creatività e del fai da te, senza le tradizionali distinzioni di genere.

Biglietto unico d’ingresso online 5 euro con DIY Ticket; ingresso gratuito per bambini fino a 11 anni.

Navetta gratuita da Stazione Nord e Ferrovie FS per Malpensa Fiere e ritorno dalle ore 9.30 ogni 30 minuti (pausa dalle 13.00 alle 14.30)

Per l’accesso alla fiera sono necessari green pass rafforzato e mascherina ffp2