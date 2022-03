Maratona vincente a Montecchio, la Futura Volley avanza ai quarti di finale

Sono serviti cinque set, ma la fatica è stata ben ripagata: la Futura Volley Giovani passa 3-2 sul campo di Montecchio Maggiore, fa sua la Gara2 degli ottavi di finale playoff di Serie A2 femminile e accede ai quarti dove incrocerà le friulane della Cda Talmassons.

La squadra di Busto Arsizio si è presentata nel Vicentino con due defezioni, quelle di Sartori (una delle migliori in Gara1) e di Badini colpite dalla febbre ma negative al tampone covid, ma è ugualmente riuscita a mettere in cassaforte i primi due set nonostante l’equilibrio sul terreno di gioco. La Ipag Sorelle Ramonda però non si è arresa, ha vinto in rimonta il terzo parziale e sull’onda dell’entusiasmo ha vinto con un largo 25-17 anche il quarto set.

La Futura però non ha ceduto, si è riorganizzata e ha affrontato con piglio il tie-break. L’accoppiata Angelina-Bici ha tenuto botta nei primi scambi, poi Demichelis ha dato alle biancorosse il +2 ma i due muri successivi su Bici hanno riaperto il finale. A questo punto però, tre attacchi di Angelia e seguiti da un muro di Landucci hanno garantito a Busto il 15-13 e i 3-2 finali.

«Abbiamo dovuto imparare a soffrire anche perché non eravamo al massimo della condizione – le parole di Lucchini – Alla fine è uscito il carattere: sono contento per l’atteggiamento mentale del tie-break anche se mi rammarico per il finale di terzo set, dove abbiamo buttato via la vittoria. Siamo calati fisicamente ma è giusto guardare il bicchiere mezzo pieno, ora ci aspetta un po’ di meritato riposo prima di tuffarci nella preparazione dei quarti di finale».

Nel complesso, Bici ha messo a segno 27 punti, uno in più di Angelina, ma anche il lavoro a muro è stato importante: 18 quelli bustocchi, dato in perfetta parità con quello delle padrone di casa. Ora la Futura avrà qualche giorno per preparare il prossimo turno: si comincia in trasferta nel fine settimana del 2-3 aprile a Talmassons, mentre Gara2 sarà al PalaBorsani sette giorni dopo.