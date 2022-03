Il marchio IGB accanto alla Varese Academy per l’Adidas Next Gen

Manca ormai meno di un mese all’inizio dell’Adidas Next Generation Tournament (ANGT) di Varese, ovvero il torneo giovanile collegato all’Eurolega di basket che metterà in palio un posto per le Final Four under 18 disputate in concomitanza di quelle senior.

La manifestazione, ospitata grazie all’organizzazione della Varese Academy, è una delle quattro organizzate quest’anno e sarà a ingresso gratuito, dando così a tutti gli appassionati l’occasione di visionare da vicino alcuni dei massimi talenti della pallacanestro giovanile del Vecchio Continente. Una bella esperienza anche per i giocatori biancorossi che avranno un’occasione unica per misurarsi a quel livello.

Nel frattempo la stessa Varese Academy ha annunciato un accordo importante a livello commerciale, quello con IGB (Industrie Grafiche Bressan), uno dei marchi italiani più rappresentativi nel settore dell’imballaggio farmaceutico. IGB quindi sosterrà la squadra Under 18 e abbinerà il proprio nome a quello del club del presidente Gianfranco Ponti.

«Siamo felici di associare il nostro marchio a un evento che, come noi, rivolge la propria attenzione al futuro o, meglio, ai futuri campioni del basket europeo – le parole dell’amministratore delegato Alessio Bressan – Come realtà varesina (il quartier generale è a Viggiù, l’unità produttiva a Induno Olona ndr) siamo orgogliosi di dare il nostro supporto al grande lavoro che Varese Academy ha svolto per portare una competizione di così grande rilevanza internazionale nella nostra città».

LE SQUADRE PARTECIPANTI

Varese Academy, AX Armani Exchange Milano, Next Generation Team* (Italia), Panathinaikos Atene (Grecia), Joventut Badalona (Spagna), Ratiopharm Ulm (Germania), PFYM Paris (Francia), Cedevita Olimpija Lubiana (Slovenia).

* selezione di giocatori provenienti da diverse squadre italiane, allenata da Vassilis Spanoulis