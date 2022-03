“Il mare comincia a Gallarate”: la giornata mondiale dell’acqua di Alfa e degli studenti

Rispettare la natura partendo dai piccoli gesti: questo il messaggio dell’iniziativa promossa da Alfa (il gestore idrico della provincia di Varese), dal Comune di Gallarate insieme alle scuole cittadine per sensibilizzare sui giusti comportamenti in occasione della giornata mondiale dell’acqua oggi, martedì 22 marzo.

Dunque, gli studenti dei quattro plessi scolastici “Dante”, “Gerolamo Cardano”, “De Amicis” e “Ponti”, insieme alle classi degli istituti superiori (isis “Ponti”, “Falcone” e “Gadda Rosselli”) si sono riuniti in piazza Libertà.

Presenti anche il sindaco, Andrea Cassani, e gli assessori Claudia Mazzetti, Stefania Picchetti e Sandro Rech.

Il mare incomincia a Gallarate

Ad aprire le danze Paolo Mazzucchelli, presidente di Alfa: «C’è la convinzione che l’inquinamento dei mari e dei fiumi sia la causa principale delle aziende che aversano liquidi; quello sì, succede, ma a inquinare sono anche le nostre cattive azioni quotidiane». Per questo motivo un tombino della piazza principale della città dei due galli è stato dipinto di blu: un monito che segnala come, da un semplice gesto ormai interiorizzato come buttarvi i mozziconi di sigaretta, possa innescare un processo di inquinamento irreversibile.

«Tutto ciò che finisce nel tombino – come i mozziconi di sigaretta – che è collegato a un condotto fognario, arriva al depuratore di Lonate Pozzolo: l’acqua depurata viene immessa nel canale Villoresi. Poi arriva nel Po e nel mar Adriatico», ha continuato, «i rifiuti chimici non vengono smaltiti perché se arrivano ai depuratori diventano i nutrimenti delle alghe dei nostri mari».

Il presidente ha riportato dei numeri, per ottenere un impatto più forte: «In provincia di Varese ci sono circa 890mila residenti, di cui 180mila sono fumatori. Ciò corrisponde a oltre un milione e mezzo di sigarette (dieci al giorno per ogni fumatore). Anche arrotondando, i risultati lasciano a bocca aperta: quotidianamente arrivano ai depuratori tra gli 800mila e il milione di mozziconi».

«Ringrazio Alfa per aver organizzato questa giornata – ha preso la parola Cassani -, con loro abbiamo una stretta collaborazione che, prima del Covid, ha portato a distribuire le borracce nelle scuole. Grazie per l’attenzione nella distribuzione del bene dell’acqua e per l’importanza che dà alla formazione e alla sensibilizzazione, perché dai piccoli gesti si possono fare grandi cose».

Mazzetti ha sottolineato l’importanza della continuità del progetto, «che deve diventare un simbolo di attenzione e di rispetto perché il tombino non è un cestino. Quello che viene buttato non sparisce ma finisce nei mari e nei fiumi. Dobbiamo imparare a usare gli appositi strumenti per smaltire i rifiuti».

Gli studenti protagonisti

Mazzetti ha poi esortato gli studenti gallaratesi ad essere protagonisti e a sensibilizzare gli amici, i famigliari e gli adulti che conoscono: «L’acqua per noi è fondamentale e voi siete protagonisti: siete i più attenti alle dinamiche e potete sensibilizzare anche i vostri genitori. Dovete essere portavoce del progetto è portarlo a tutti».

Così anche Sandro Rech: «I depuratori svolgono il loro lavoro e hanno bisogno che arrivi direttamente meno inquinante possibile. Vi chiediamo di essere voi per una volta a insegnare qualcosa agli adulti, di trasmetterci l’amore per la natura e il rispetto: il mare è con voi».