Il mare che unisce e divide, a Varese la testimonianza del neonatologo Michele Usuelli

Giovedì 24 marzo alle 21 in Sala Montanari a Varese, un incontro organizzato da Nazione Umana per sensibilizzare sulle crisi umanitarie nell’area del Mediterraneo

A Varese un nuovo appuntamento organizzato da Nazione Umana per sensibilizzare sulle crisi umanitarie nell’area del Mediterraneo e sul sempre attuale problema del soccorso in mare ai migranti.

Giovedì 24 marzo alle 21 in Sala Montanari a Varese, si terrà un incontro pubblico con il dottor Michele Usuelli che testimonierà la sua esperienza di medico neonatologo in situazioni di gravi crisi umanitarie e in soccorso in mare ai migranti.

Introdurrà la serata il dottor Filippo Bianchetti di Sanità di Frontiera.

Ingresso con greenpass e mascherina FFP2.

