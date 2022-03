Il maresciallo di Azzate Annachiara Lerede protagonista del Tgr Lombardia

Ad Azzate la si può incrociare a bordo dell’auto di servizio ed è ormai una figura quasi familiare. Il maresciallo Annachiara Lerede, 32 anni, vice comandante dei Carabinieri nella stazione di Azzate è stata protagonista ieri, martedì 8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, di un servizio del Tgr Lombardia, firmato da Roberto Rotondo.

Pattugliamenti, denunce e indagini, come quella che condusse su una baby gang quando era incinta di sette mesi. «Il ragazzino era molto spaventato perché aveva visto un’arma – racconta- . Il mio pancione l’avrà rassicurato».

Alessandro, il bimbo del maresciallo Lerede, ha due anni e mezzo: «Quando era più piccolo lo portavo in caserma, avevo un tappeto gommoso e stava con me mentre facevo qualcosa. Riesco a essere una mamma, riesco a essere un maresciallo, e spero di farlo sempre nel modo migliore».

Qui il servizio completo con il video