A Marnate una cena della sezione varesina per i 100 anni della Lilt

Una cena a marnate per festeggiare i 100 anni della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori.

I 100 anni della Lilt erano stati celebrati a Roma il 25 febbraio scorso con l’intervento delle più alte cariche istituzionali e nell’occasione era stata conferita all’associazione la medaglia d’oro al merito per la salute pubblica dal Presidente della Repubblica.

Venerdì 25 marzo a Marnate si è tenuta la cena annuale della sezione varesina, occasione per celebrare questo importante compleanno.

Numerosi gli interventi delle autorità che hanno ringraziato per il forte impegno tutti i volontari, il direttivo e l’imponente organizzazione che conta 32.286 ore di volontariato, 44.823 visite in cliniche di prevenzione con i suoi medici, 43.000 km percorsi per trasferte e trasporti.

«La Lilt è da sempre in campo per combattere la patologia oncologica e in molte occasioni ho denunciato come la pandemia abbia rallentato e a volte fermato i controlli e gli screening i follow up ed anche gli interventi chirurgici ritenuti non urgenti – ha detto il professor Ivanoe Pellerin, presidente della Lilt varesina – La gente avuto paura di entrare in ospedale e così ha rinunciato agli esami più adatti per individuare precocemente la malattia e mentre ogni giorno si elencavano i numeri dei contagi, dei ricoverati e dei deceduti non si poneva attenzione al fatto che ogni giorno più di 500 persone morivano per la neoplasia e più di 1000 ricevevano la nuova diagnosi di questa malattia».

Una situazione drammatica: «I dati futuri, continua sono molto allarmanti ha aggiunto il presidente – Nell’anno 2019 abbiamo avuto 373.000 nuove diagnosi di tumore e nel 2022 si prevede che le nuove diagnosi saranno circa 380.000».

Alla cena è intervenuto anche il sindaco di Busto Arsizio e presidente della provincia di Varese Emanuele Antonelli, che ha ringraziato la Lilt per l’impegno profuso, portando l’attenzione sui numerosi risultati raggiunti in questi anni di difficile operatività a causa della pandemia.

Emanuele Monti, presidente della Commissione sanità di Regione Lombardia ha messo in evidenza come il sistema sanitario lombardo sia un’eccellenza italiana. Il dottor Marino Dell’ Acqua, direttore sociosanitario dell’Asst Valle Olona ha ringraziato la Lilt, tutte le associazioni di volontariato e in particolare Valeria Cozzi per la puntuale e precisa organizzazione delle varie attività.

Ringraziamenti sono andati anche alla ex parlamentare Laura Bignami, a Mirella Cerini sindaco di Castellanza, a Pietro Zappamiglio sindaco per Gorla Maggiore, alla Liuc Università Cattaneo nella persona del professor Mimelli e dei suoi studenti che hanno realizzato il video commemorativo e a Luca Torno in rappresentanza delle aziende che sostengono le attività di Lilt.

A tutti gli oltre 120 presenti è stato donato il francobollo celebrativo stampato in collaborazione con Poste italiane.