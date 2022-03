Il marzo del teatro Sociale di Busto Arsizio con la musica sinfonica e Pirandello

Prosegue la stagione sinfonica 2021/2022 al teatro Sociale di Busto Arsizio con il Romantik #Konzert di Musikademia APS. Venerdì 11 marzo 2022, ore 21:00 suoneranno Paolo Ehrenheim, pianoforte, insieme all’Orchestra Alchimia diretta da Davide Bontempo.

Il Programma prevede il Concerto in la minore per pianoforte e orchestra op. 54, di R. Schumann e la Sinfonia n°3 in Re maggiore di F. Schubert. Prenotazioni a: biglietti@teatrosociale.it

Domenica 27 marzo 2022, ore 16:00, nel ridotto Luigi Pirandello del teatro andrà in scena “L’uomo, la bestia e la virtù” con la regia di Alberto Oliva e la produzione del Teatro de Gli Incamminati.

L’Uomo, la Bestia e la Virtù (1919) è una commedia esilarante e atroce che, sotto l’apparente leggerezza, diventa una farsa tragica che irride i valori morali e religiosi di una umanità ipocrita. Le “Virtù” di Pirandello sono maschere, attrazione e repulsione degli esseri umani, modelli stereotipi cui i personaggi aderiscono con diversi gradi di consapevolezza, valori verso cui tendono, ma anche spauracchi da cui fuggono.

A partire dal 2017, in occasione dei 150 anni dalla nascita di Luigi Pirandello, Educarte, in collaborazione con la Fondazione comunitaria del Varesotto e con il Centro Nazionale Studi Pirandelliani di Agrigento, raccogliendo il testimone della regista Delia Cajelli, ha scelto di ridare vita ad un evento che è stato in passato tra i più rappresentativi nel panorama nazionale sulla figura di Pirandello: le «Giornate Pirandelliane», divenute ormai un appuntamento fisso per la Stagione del Teatro Sociale Cajelli.

Info e prenotazioni qui