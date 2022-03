Mascherine in classe fino all’ultimo giorno di scuola: la protesta dei genitori

Di seguito la lettera inviata alle Istituzioni con cui i comitati #GiùLeManiDallaScuola e Prima a Scuola! Varese e Provincia manifestano il proprio dissenso nei confronti delle ultime disposizioni contenute nel Decreto Riaperture del 24 marzo in base al quale, dal 30 aprile, le mascherine non saranno più obbligatorie in molti contesti della vita sociale, ma gli studenti continueranno ad indossarla in classe sino alla fine dell’anno scolastico a giugno.

«La posizione dei comitati è suffragata dall’ esito di un sondaggio a cui hanno partecipato spontaneamente in 2 giorni 632 cittadini non selezionati nelle aree di Varese, Como e Milano», precisano i promotori.