Mastini in casa dell’Unterland con un solo obiettivo: vincere e prolungare la serie

Una Gara5 da affrontare a testa alta, con un solo obiettivo: vincere per prolungare i propri playoff. Questa sera alla Würth Arena di Egna i Mastini proveranno a ribaltare il pronostico e a “restare vivi” contro gli Unterland Cavaliers che dopo il successo di sabato all’Agorà conducono 3-1 la serie dei quarti di finale e che hanno a disposizione, sulla pista amica, il primo “match ball”.

La formazione altoatesina, però, sa bene che i gialloneri di Malfatti hanno sempre in canna qualche colpo a sorpresa: nel precedente appuntamento sul ghiaccio di Egna il Varese ha vinto in modo netto centrando così l’unico “punto” fatto segnare fino a questo momento. Per svettare di nuovo, questo è certo, sarà necessaria una partita praticamente perfetta contro una rivale che punta chiaramente al titolo e che ha nello scatenato ceco Dobias uno dei giocatori più forti del lotto.

Sull’andamento dell’incontro peseranno anche le condizioni fisiche delle due squadre: pur essendo un campionato dilettantistico, la IHL prevede un impegno notevole tanto che le formazioni impegnate nei playoff sono alla quinta gara nel giro di undici giorni, con tanto di viaggi tra Lombardia e Alto Adige. Fino a questo momento lo spettacolo non ne ha risentito, nel senso che sono andate in scena partite molto vivaci e piacevoli per il pubblico grazie a due compagini di buon livello e ben allenate.

La gara di Egna sarà affidata alla gestione dei signori Gruber e Soraperra e verrà trasmessa da Radio Village Network: primo ingaggio alle ore 20,30. Anche dalle altre piste possibili verdetti in chiave semifinale, perché tutte le sfide vedono il punteggio di 3-1 dopo quattro incontri.