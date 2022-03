I Mastini finiscono la benzina nell’ultimo terzo, l’Unterland vince 6-2

Porta la firma di Vojtech Dobias, giovane attaccante ceco, l’epilogo della Gara4 dei quarti di finale playoff disputata a Milano tra i Mastini Varese e l’Unterland. Un epilogo purtroppo sfavorevole ai gialloneri, infilzati per ben quattro volte dallo straniero dei Cavaliers (2-6 il risultato finale) e ora con le spalle al muro: il computo delle vittorie dice 3-1 per gli altoatesini, con Vanetti e compagni a un passo dall’eliminazione.

Sbagliato, sbagliatissimo, pensare (visto il punteggio) però a un dominio degli ospiti: la gara ha preso il suo andamento definitivo solo nel terzo finale, con l’eloquente 0-4 di parziale, quando cioè il Varese ha finito la benzina, fors’anche a causa di un po’ di frustrazione per i due gol subiti a cavallo del secondo intervallo, entrambi in situazione di inferiorità numerica.

Già, perché gli uomini di Malfatti per 40′ avevano duellato alla pari con quella che, ricordiamo, è la testa di serie numero uno dei playoff: alla prima marcatura di Dobias infatti, aveva replicato Belloni con una bordata dalla linea blu mentre a inizio secondo drittel era toccato a Tilaro regalare il momentaneo 2-1 varesino, con tifo alle stelle da parte degli oltre 300 tifosi arrivati all’Agorà dalla Città Giardino. Nel mezzo c’erano stati un palo per parte (di Piroso quello giallonero) e alcune parate degne di nota di Muraro e Giovanelli.

Il vantaggio lombardo ha retto fin verso la fine del secondo parziale, quando cioè i Cavaliers hanno fatto fruttare per la prima volta l’uomo in più: fuori Erik Mazzacane e rete di Dobias. Altra inferiorità per i gialloneri a ridosso della sirena (Vanetti, bastone alto) e al rientro dagli spogliatoi ecco il tris dello scatenato Dobias. A quel punto, probabilmente, i Mastini hanno capito che testa e gambe erano sul punto di finire: il 4-2 di Kaufmann – altro autore di una prove notevole: 3 punti – e qualche episodio rocambolesco hanno dato in via definitiva l’inerzia all’Unterland, con l’implacabile Dobias a segno per il 5-2 e con Wieser che ha completato il tabellino a 4′ dalla conclusione.

Martedì, comunque, si torna a Egna dove il Varese ha colto un successo in Gara3: la volontà è senza dubbio quella di allungare la serie e riportarla all’Agorà per dare l’ennesimo segnale al campionato. Prima però bisognerà ritrovare le forze e comporre una rosa adatta a provare il miracolo sul campo degli altoatesini. Difficile, ma i Mastini ci possono provare a testa alta visto il cammino fatto fino a questo punto.