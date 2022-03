I Mastini progettano “l’operazione riaggancio” e chiedono l’aiuto dei tifosi

La splendida vittoria colta giovedì sera a Egna (netto 5-2 inflitto ai padroni di casa) ha permesso ai Mastini Varese di accorciare le distanze nella serie dei quarti di finale di IHL con l’Unterland, testa di serie numero uno del tabellone.

Ora i Cavaliers conducono 2-1 e non possono certo prendere sottogamba la Gara4 in programma sabato sera (5 marzo, ore 20,30) sul ghiaccio dell’Agorà di Milano, pista di casa del Varese in questa stagione. Un appuntamento non decisivo ma estremamente delicato: i gialloneri si augurano che vada in porto “l’operazione riaggancio” che darebbe un segnale forte agli altoatesini e magari potrebbe anche cambiare l’inerzia del duello. Al contrario, se a spuntarla fossero Kokoska e compagni, la squadra di Malfatti verrebbe messa con le spalle al muro e l’Unterland avrebbe il match ball in casa già il prossimo martedì.

Di certo sulla gara milanese inciderà il recupero a livello fisico: le due squadre hanno disputato tre partite in una settimana condite da viaggi piuttosto lunghi (e per quanto siano allenati, va ricordato che i giocatori sono quasi tutti dilettanti a tutti gli effetti). Le carte, poi, sono ormai in tavola: difficile a livello tattico scombinare schemi che le avversarie hanno imparato a conoscere. Le differenze possono quindi venire dal talento dei singoli, dall’applicazione (e concentrazione) collettiva, dalla disciplina (Mastini ottimi in Gara 3 con appena 4′ di panca puniti) e da tutti quei particolari di cui è composta una partita di hockey.

Di certo, fino a questo momento, il divario derivante dalle prime due fasi di campionato non si è visto: l’Unterland è certamente un complesso di valore (su questo non ci piove!) ma il Varese non è poi così distante: le prime due partite sono state decise anche da singoli episodi (l’arbitraggio della prima non ha aiutato, le reti strambe incassate dal Varese nel secondo match sono risultate molto pesanti) e nel terzo appuntamento Borghi e soci hanno fatto faville.

Per continuare su questa strada la società del presidente Torchio chiama a raccolta i tifosi per avere un’Agorà a forti tinte giallonere e un clima davvero da playoff. Chiaramente il giocare a Milano non aiuta, ma i tanti appassionati dell’hockey bosino hanno capito che questo gruppo sta meritando il sostegno della gente, non foss’altro per le tante difficoltà (logistiche e non solo) affrontate nei mesi scorsi. La gara si disputa, come detto, dalle 20,30, con fischietti affidati ai signori Gruber e Lottaroli.

LA SITUAZIONE

Unterland – Varese 2-1

Risultati – 4-3; 5-3; 2-5

Programma – Gara4: sabato 5; G5: martedì 8; ev. G6: giovedì 10; ev. G7: sabato 12.

IL TABELLONE DEI QUARTI

Unterland – VARESE 2-1

Valdifiemme – Como 2-1

Caldaro – Dobbiaco 2-1

Alleghe – Pergine 1-2