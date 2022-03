Dopo due anni di stop arriva una serata firmata Gorillas Varese

La squadra di football americano Gorillas Varese, torna finalmente in campo per la prima partita in casa dopo due anni di stop dovuti all’emergenza sanitaria Covid19, con un evento sportivo a 360 gradi che coinvolgerà, oltre agli amanti di questo sport, tutti i cittadini curiosi di scoprirlo e avvicinarsi a questa realtà, che negli ultimi anni sta crescendo sempre di più.

Ospite speciale della serata, Don Clemons, allenatore di football americano di altissimo livello che vanta un’esperienza incredibile di 27 anni in NFL – National Football League, la più importante lega professionistica nordamericana di football – alla guida dei Detroit Lions.

“Il nostro campionato è iniziato tre domeniche fa. Abbiamo avuto la fortuna di avere la presenza di Don che ha portato molta professionalità ed emozione, e che ha incredibilmente rinvigorito il nostro lavoro – spiega Paolo Ambrosetti, allenatore e rappresentante del CONI – Per noi questa è una stagione di ricostruzione: partiamo da ottime basi, i nostri giocatori formano una squadra solida al 100% varesina, con un buon mix tra giovani e più anziani”.

E prosegue: “La nostra situazione è ibrida, alcune partite verranno giocate al nostro campo a San Fermo, alcune allo stadio. Siamo felicissimi di giocare allo stadio, tempio dello sport varesino, ma siamo altresì orgogliosi di giocare a San Fermo, quartiere che ci ha adottato”.

San Fermo, infatti, è la casa del Jungle Field Nicolò De Peverelli, campo di allenamento della squadra, dove sabato 2 aprile dalle 18 avrà luogo l’evento in occasione della partita Gorillas Varese VS Hammers Monza e Brianza, con punti di ristoro sempre aperti e aree giochi per bambini.

“La partita inizierà alle 20 e naturalmente è imperdibile il nostro post-game party: avremo food end beverage disponibili fin dall’inizio dell’evento, porteremo animazione e renderemo particolare la serata – conclude Ambrosetti- Noi Gorillas siamo molto coinvolti nella comunità locale, parliamo con le associazioni e cerchiamo di portare eventi soprattutto a San Fermo, dove ce ne sono sempre stati pochi. E questo viene sempre molto apprezzato“.