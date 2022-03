Materna di Luvinate, festa del papà con la didattica in natura e l’asilo nel bosco

Un sabato davvero speciale per i papà e i bambini della Scuola Materna di Luvinate. Proseguendo il percorso di “Asilo nel Bosco” e Outdooreducation intrapreso da settembre con molte attività formative in natura durante la settimana, questa volta è stata l’occasione di camminare e crescere tra papà e bambini.

Riscoperta del linguaggio del corpo, attività esperenziali tra movimenti 3 giochi solo per gli adulti e con i bambini e poi tanti momenti di avventura lungo il torrente Tinella. Prosegue dunque il nuovo progetto proposto dalla Scuola Materna di Luvinate che, oltre alle attività settimanali, coinvolgerà a maggio le mamme in un sabato speciale, verso la festa di fine anno, in natura.