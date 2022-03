Il maxi risarcimento per Alfredo Binda, le aziende varesine che fanno più utili e i piccoli alunni ucraini nel podcast del 2 marzo

Le principali notizie di mercoledì 2 marzo nel podcast quotidiano di VareseNews

Si terrà il 24 maggio in tribunale a Milano l’udienza per decidere se risarcire o no Stefano Binda, l’uomo originario di Brebbia arrestato nel gennaio 2016 con l’accusa di essere l’omicida di Lidia Macchi, fu condannato all’ergastolo e poi assolto in Appello e in via definitiva dalla Cassazione. Il computo, dal 2016 all’estate 2019 è di oltre tre anni di detenzione, fra custodia cautelare in carcere e pena, per i quali ora Binda, tornato libero, chiede conto allo Stato sfruttando proprio una legge che prevede un compenso che ammonta a circa 250 euro al giorno per l’ingiusta detenzione subita, per un totale di 327 mila euro.

I primi bimbi in fuga dalla guerra in Ucraina sono arrivati a Varese, e l’amministrazione comunale si è messa in moto per garantire loro la continuità educativa. Da mercoledì mattina i primi due gemellini ospitati da un varesino hanno iniziato la scuola e per loro è stato preparato subito un benvenuto dai nuovi compagni. I due piccoli, due fratelli gemelli di 9 anni, sono stati iscritti alla loro classe anagrafica e frequenteranno anche un centro, per apprendere i primi rudimenti della lingua italiana, che consentirà loro di comunicare.

Come ogni anno la pubblicazione “Made in Varese” realizza la classifica delle aziende del territorio secondo i principali indicatori. Per quanto riguarda gli utili lordi al primo posto troviamo Bticino di Varese, azienda metalmeccanica con 360 milioni di euro a cui spetta anche il primato per il pagamento delle imposte. Al secondo posto Novartis Farma, azienda farmaceutica di Origgio, con 111 milioni di euro. In terza posizione si piazza Cargolux Italia, compagnia aerea di Vizzola Ticino, con 64 milioni. Al quarto posto troviamo Tigros, azienda della grande distribuzione con sede a Solbiate Arno, con 58 milioni di euro.

Erano in tantissimi a sfilare martedì 1 marzo, per le strade di Gazzada Schianno in memoria del piccolo Daniele, ucciso dal padre a Morazzone il primo gennaio di quest’anno. Ognuno con una fiaccola in mano, luci in ricordo di un’anima innocente strappata alla vita dalla peggiore delle tragedie. L’evento è stato organizzato dall’oratorio San Luigi di Schianno, luogo amato e frequentato dal bambino dopo essersi trasferito assieme alla mamma nella piccola frazione. Il fiume di fiaccole dei partecipanti ha illuminato il paese lungo le cinque tappe che erano state previste: la scuola Don Cagnola di Gazzada, l’asilo, il cimitero, la casa del piccolo Daniele e infine l’oratorio.



