Prima media alle scuole di Sant’Anna? L’assessore rassicura: “Raggiunto il numero di iscritti”

Ci sono buone possibilità che la scuola media Sant’Anna abbia la sua prima media anche l’anno prossimo. Lo ha comunicato l’assessore all’Istruzione Cinzia Cerana che ha anche auspicato che le quattro classi delle scuole Morelli, attualmente spostate alle Schweitzer di Sant’Anna, tornino nella loro sede originaria.

«Alle scuole medie di Sant’Anna è importante che la struttura venga mantenuta in loco e ho fatto pressioni sull’ufficio scolastico provinciale. Si è arrivati al numero minimo di iscritti (17) per formare la classe, quindi il problema dovrebbe essere superato» – ha dichiarato l’assessore in risposta all’interrogazione del consigliere comunale di Popolo Riforme e Libertà Gigi Farioli, durante la commissione apposita che si è svolta ieri sera, mercoledì.

Il senso dell’interrogazione di Farioli era quello di capire se il prossimo anno si tornerà verso una normalità per le scuole di Busto Arsizio, ora che il Paese è uscito dallo stato d’emergenza: «Siamo davanti ad una situazione in divenire costante. Verso la normalità nel nuovo anno scolastico? A saperlo. Al momento sappiamo solo che domani termina lo stato d’emergenza e che alcune misure verranno prorogate fino al 30 aprile. L’argomento chiede costantemente di adattare il tiro» – ha spiegato l’assessore che ha sottolineato che non siamo più in una situazione grave come nel passato ma il distanziamento potrebbe rimanere:

«Costruire nuove scuole o allargare aule è difficile anche perchè con la situazione di inverno demografico che ci ritroviamo, probabilmente si libereranno degli spazi nelle strutture attuali. Per il momento qualche spostamento rimane ma contiamo di superare questa fase» – ha aggiunto l’assessore. Quest’anno, per la prima volta dopo diversi anni, la popolazione di Busto Arsizio è diminuita.

«Le problematiche dell’andamento demografico ha comportato solo una classe in meno rispetto alle classi prime delle scuole primarie. Sono 658 i bambini iscritti per l’anno prossimo. Una classe in meno alle Pascoli, una in meno alle Ada Negri e una in più alle Bertacchi portano al bilancio finale di una classe in meno a Busto Arsizio, a partire dal prossimo anno» – ha aggiunto ancora l’assessore.