Mercatino delle Erbe Aromatiche e fiori con la Croce Rossa

Sabato 2 aprile appuntamento in Corso Matteotti per festeggiare l’arrivo della primavera

Sarà un profumato di erbe aromatiche quello del 2 aprile a Varese grazie al Mercatino di Erbe e fiori della Croce Rossa Italiana. Per tutta la giornata dalle 9 alle 19 i volontari del Comitato cittadino saranno presenti con un banchetto posizionato all’inizio di Corso Matteotti (lato Piazza Monte Grappa) per proporre profumate erbe aromatiche e fiori (offerta libera), che celebrano l’avvio della primavera.

Dalle dalle 10 alle 12, inoltre, le Infermiere Volontarie si dedicheranno alla misurazione della glicemia, per tenere sempre presente l’importanza della prevenzione. Non mancherà una divertente “pesca a premi” a offerta libera, che animerà la giornata e sarà un momento simpatico da condividere.

«Nonostante il delicato e teso momento internazionale abbiamo deciso di proseguire con gli appuntamenti in centro per rimanere costantemente partecipi nella vita della nostra Città, anche attraverso tutte le attività dedicate alla cittadinanza con cui vogliamo confermare la vicinanza e la presenza costante per tutti coloro che hanno necessità di aiuto» queste le parole del dott. Angelo Bianchi Presidente del Comitato, che conclude «vi aspettiamo numerosi per un momento di conoscenza e condivisione, ricordando che tutto il ricavato della giornata sarà destinato alle attività socio-assistenziali del Comitato, ambito che richiede sempre più risorse ed energie, ringrazio in anticipo tutti coloro che potranno partecipare».

Per informazioni: eventi@crivarese.it