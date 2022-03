Metamorfosi urbana a Varese: in via Milano nuove mode alimentari nei bei palazzi d’epoca

Ogni lunedì, con una passeggiata virtuale, la rubrica “Metamorfosi urbana” vi racconta le trasformazioni che ha subito Varese negli ultimi cento anni, da quando cioè è diventata capoluogo di provincia. A firmarla è Fausto Bonoldi, storica firma del giornalismo varesino che su questo argomento, che tratta da anni nel gruppo Facebook La Varese Nascosta, ha scritto anche un libro, edito da Macchione, dal titolo “Cara Varese come sei cambiata“

Nel 1967, lo stesso anno in cui chiuse i battenti l’albergo Europa di via Sacco, cessò l’attività anche il Magenta, in origine Isola Magenta, posto all’angolo tra il viale Milano e la via Morosini.

Aperto alla fine dell’Ottocento, il complesso alberghiero si era giovato della sua posizione, nei pressi della stazione delle Ferrovie Nord, per attirare una clientela formata in massima parte da agenti di commercio e, più in generale, da lavoratori in trasferta che vi trovavano buona accoglienza e altrettanto buona cucina a prezzi abbordabili.

Come l’edificio di via Sacco che ospitava l’albergo Europa dal primo Ottocento anche il palazzo del Magenta è sopravvissuto alla febbre della demolizione che imperversò a Varese nel dopoguerra. La famiglia Lanzi, che non era proprietaria dell’immobile, si dovette arrendere alla cessata locazione.

Dopo aver continuato la tradizione sotto l’insegna dell’Hotel Internazionale, all’alba del terzo millennio l’elegante stabile si è adeguato alle nuove mode: nel 2001 la cucina tradizionale ha ceduto il passo al “fast food”. Segni, e gusti, dei tempi.

Un rinnovamento nella continuità, una “metamorfosi dolce”, anche sull’angolo opposto tra via Morosini e viale Milano: non ci sono più gli avventori seduti ai tavolini sul marciapiede e non c’è più neppure la Birraria Firenze ma, a distanza di circa un secolo, mostra ancora le sue insegne il bar caffè Regina. Anche il palazzo, pure restaurato, è lo stesso.