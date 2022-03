Metamorfosi urbana a Varese: via Tamagno, dall’armonia alla dissonanza edilizia

Ogni lunedì, con una passeggiata virtuale, la rubrica “Metamorfosi urbana” vi racconta le trasformazioni che ha subito Varese negli ultimi cento anni, da quando cioè è diventata capoluogo di provincia. A firmarla è Fausto Bonoldi, storica firma del giornalismo varesino che su questo argomento, che tratta da anni nel gruppo Facebook La Varese Nascosta, ha scritto anche un libro, edito da Macchione, dal titolo “Cara Varese come sei cambiata“

Metamorfosi urbana, cinquantaquattresima puntata: via Tamagno, dall’armonia alla dissonanza edilizia

Dalla foto scattata un secolo fa possiamo renderci conto di come fosse il viale d’accesso alla Villa Tamagno, ancora visibile sullo sfondo nell’immagine, posta in apertura della galleria fotografica, scattata nel 1943 dal fotografo Carlo Coduri, padre del nostro amico Alberto.

Non ostacolavano la vista della nobile dimora appartenuta al grande tenore, torinese di nascita e varesino d’adozione, i per altro pregevoli edifici delle Case Incis, progettate nella prima metà degli Anni Venti dall’ingegner Edoardo Flumiani il quale, dopo aver dato un’impronta di sobria eleganza ai villini del Villaggio Belfiore di Biumo e del Villaggio Vittoria di via Crispi, diede un tocco in più di signorilità al complesso, il primo insediamento sorto lungo il viale, progettato per conto dell’Istituto nazionale case per gli impiegati dello stato.

Alle Case Incis ha restituito l’originario pregio il recente accurato restauro progettato e diretto dallo Studio Lodigiani. Non altrettanto si può dire della Villa Tamagno, oggi sede della direzione dell’Asst Sette Laghi, che può essere vista solo da vicino dal momento che, nel dopoguerra, il panorama della collina è stato oscurato dalla costruzione di edifici dell’ospedale di Circolo e, in particolare, della fu Clinica Santa Maria, tra l’altro in attesa di demolizione.

La prima villa sulla sommità del colle di Giubiano fu eretta nella prima metà del Settecento dalla famiglia Albuzzi. La dimora, conosciuta come Casino del Pero (il nome della località), fu radicalmente ristrutturata tra il 1837 e il 1841 e dotata dell’attuale facciata in stile neoclassico. Francesco Tamagno l’acquistò nel 1885 e le diede il nome della figlia Margherita.

Nel 1898, sette anni prima della sua scomparsa, il tenore fece progettare all’ingegner Paolo Cantù l’oratorio di Santa Elisabetta che sorge all’ingresso del parcheggio ospedaliero di via Lazio. Il progettista diede all’edificio il carattere neoromanico che contraddistingue le sue maggiori opere di architettura sacra, la nuova parrocchiale di Sant’Ambrogio, San Silvestro di Cartabbia, oltre che la facciata di San Vittore di Casbeno.

Come ricorda l’amico Mauro Colli, l’oratorio di Santa Elisabetta era stato addirittura adibito a legnaia e magazzino, prima di un maldestro restauro.