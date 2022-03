Mi piace e basta! Torna la stagione per bambini e famiglie al teatro San Giovanni Bosco di Busto

Torna il 20 marzo col nuovo spettacolo “Mi piace e Basta” la stagione per bambini e famiglie del teatro San Giovanni Bosco di via Bergamo a Busto Arsizio. L’appuntamento con il lavoro dei Viandanti Teatranti di e con Chiara Castiglioni, Benedetta Marigliano e Sara Terlizzi, coordinamento registico, scenografia, costumi

Francesca Biffi.

“Mi piace e basta!” è quindi il viaggio di Bianca e Selvaggia, due principesse alla ricerca della loro identità.”Bianca è la principessa del Regno delle bolle di sapone, Selvaggia quella del Regno delle pozze di fango. Ancora non si conoscono, ma hanno una cosa in comune: entrambe hanno una personalità opposta rispetto a ciò che ci si aspetta nel regno in cui abitano. Bianca infatti adora sporcarsi, correre e sudare e questo non va bene nel suo regno; Selvaggia invece adora tutto ciò che è pulito e delicato e questo non è accettato dai genitori e dagli abitanti del suo regno. Per questo decidono di scappare di casa, temendo di essere troppo sbagliate.

DOMENICA 20 MARZO

DOPPIO ORARIO DI SPETTACOLO

ORE 15.00 e ORE 17.00

Indicare la preferenza d’orario all’atto della prenotazione.

BIGLIETTI

ADULTI 5 EURO

BAMBINI 3 EURO (fino ai 12 anni)

COSA SERVE?

– prenotazione (indicando la preferenza d’orario)

– mascherina FFP2

– green pass rafforzato dai 12 anni (qualsiasi dose di vaccino in corso di validità e /o guarigione)