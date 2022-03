Da Milano per rubare a Gallarate: arrestata dopo furto di cosmetici

La Polizia di Stato di Gallarate ha arrestato una 35enne peruviana, residente a Milano, coinvolta in un furto di prodotti cosmetici dal valore commerciale di diverse centinaia di euro. Alltre due complici che sono invece riuscite a dileguarsi prima dell’arrivo degli agenti.

Dalle testimonianze raccolte sul posto, la Polizia ha ricostruito le condotte delle tre donne giunte in città evidentemente con l’unico scopo di mettere a segno l’ennesimo furto ai danni del malcapitato commerciante; con un certosina ed evidentemente consolidata organizzazione: mentre le due complici hanno attratto a sé l’attenzione del personale dipendente e di altri clienti, la giovane peruviana ha agito indisturbata riempiendosi la borsa di creme solari e uscendo repentinamente dal negozio, senza ovviamente pagare la merce.

Giunta sul posto la pattuglia, allertata dal responsabile dell’ esercizio commerciale e grazie alla preziosa collaborazione di alcuni clienti che avevano notato i movimenti sospetti della banda, è riuscita a bloccare ed arrestare in flagranza soltanto una delle tre donne in quanto le altre si erano già dileguate prima dell’arrivo degli agenti.

Una “ladra di professione”: la donna infatti, oltre ad annoverare numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, è risultata già condannata per furti messi a segno attraverso lo stesso modus operandi.

Nei confronti della donna, residente nel comune di Milano, considerati la gravità dei fatti, gli specifici precedenti penali e di polizia, nonché l’assenza di interessi legittimi (salvo che quelli non proprio legali) che giusitifichino la sua presenza nel territorio cittadino, il Questore di Varese, su proposta del Commissariato di Gallarate, ha emesso la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal comune di Gallarate: non potrà rientrare nel territorio gallaratese prima di tre anni.