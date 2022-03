Il Ministero dell’Interno spiega ai profughi ucraini cosa fare una volta arrivati in Italia

E’ uscito in queste ore un vademecum del Ministero dell’Interno che spiega agli ucraini cosa devono fare una volta arrivati in Italia, in particolare dal punto di vista sanitario.

Nel documento pervenuto, che potete trovare QUI in lingua italiana, ucraina e inglese, vengono descritti alcuni passaggi fondamentali per regolarizzare al più presto la loro presenza in territorio italiano e per permettergli di accedere nel più breve tempo possibile all’assistenza sanitaria e logistica. Importante è anche l’ultima parte, in cui vengono date informazioni su come procedere nella ricerca di un alloggio.