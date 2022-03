Il ministro Giorgetti in visita al raviolificio Lo scoiattolo di Lonate Ceppino

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti è andato in visita al raviolificio Lo scoiattolo di Lonate Ceppino. Venerdì scorso, il direttore generale dell’azienda Massimiliano Di Caro, aveva manifestato grande preoccupazione per le difficoltà di approvvigionamento delle materie prime per produrre la pasta fresca e la volatilità dei prezzi delle stesse che rende difficoltosa qualsiasi programmazione della produzione.

In un tweet il Mise ha commentato: «La carenza di #materieprime rischia di fermare intere produzioni. Vicino agli imprenditori coraggiosi con misure concrete».

(nella foto da sinistra: Massimiliano Di Caro, Matteo Di Caro, Aquilino Di Caro e Giancarlo Giorgetti)