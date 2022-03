Mobilità sostenibile per Varese, l’assessore Civati in visita a Genova

Giornata genovese per Andrea Civati, assessore ai lavori pubblici di Varese che oggi – martedì 8 marzo – ha raggiunto il capoluogo ligure per un appuntamento dedicato alla mobilità sostenibile. Nell’agenda di Civati – uno dei componenti più importanti della Giunta di Palazzo Estense – la visita all’azienda di trasporto pubblico di Genova per un confronto sulle novità introdotte per la gestione del deposito di autobus elettrici.

L’obiettivo è quello di implementare una struttura innovativa, dello stesso genere, anche a Varese: all’ombra della Lanterna infatti sono stati recentemente introdotti nuovi autobus elettrici con lo scopo di rendere ancora più “verde” il trasporto pubblico da qui in avanti.

«La mobilità pubblica è determinante per il futuro sostenibile delle nostre città. Attraverso il confronto con quanto portato avanti con successo da altre amministrazioni in questo ambito, possiamo apprendere soluzioni innovative da adottare anche per Varese – ha spiegato lo stesso Civati – L’obiettivo è portare a un necessario ammodernamento del trasporto pubblico in ottica green, con una gestione sempre più funzionale ed efficiente delle postazioni di ricarica».