Mobilitazione di Cgil, Cisl e Uil davanti al pronto soccorso di Varese per creare un’alleanza tra cittadini e lavoratori

“In-Sorgiamo”: è lo slogan scelto dai sindacati Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl e Uil Pa che manifesteranno davanti al pronto soccorso di Varese.

L’appuntamento è per venerdì mattina alle 11 davanti alla sede di via Guicciardini. L’obiettivo è quello di “creare un’alleanza tra la cittadinanza e i lavoratori che parta dall’interno delle strutture ospedaliere. Il segnale inequivocabile che si vuole dare è lavorare tutti insieme per un nuovo inizio, la rinascita del sistema della salute, già in crisi, acuita dopo due anni di pandemia. Si deve ripartire da una ri-organizzazione reale e profonda, che guardi alla persona. Per fare questo è essenziale la difesa della salute pubblica e universalistica sempre e comunque, in quanto patrimonio di tutti, costituzionalmente garantito” così recita la nota di presentazione.

L’iniziativa vuole essere un segno di solidarietà verso il personale che sta affrontando la lunga coda della quarta ondata di questa emergenza pandemica.

«IN-SORGIAMO per rivendicare il diritto a lavorare in sicurezza, così da dare ai cittadini un’assistenza adeguata, sicura e con la dovuta cura. IN-SORGIAMO anche per il rinnovo dei contratti e nuove assunzioni PER e CON il personale che si trova in una condizione psicofisica ormai senza precedenti per dare ai cittadini la giusta cura».