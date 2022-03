Monferrato troppo forte per un Rugby Varese volenteroso: 12-51

Lo scorso fine settimana il Rugby Varese è finalmente tornato a giocare in casa. Quella contro Monferrato è stata la prima partita casalinga del 2022 per i biancorossi, che sono purtroppo usciti dal

campo sconfitti contro la formazione piemontese. Monferrato ha superato il Varese con una prestazione più che convincente e il risultato finale di 12-51 lo dimostra.

Troppo superiore la mischia chiusa di Monferrato, che ha messo in difficoltà quella del Varese fin

dall’inizio ed è sempre stata dominante nell’arco degli ottanta minuti. Ma qualche falla di troppo si è vista anche nella linea dei trequarti del Varese, un po’ più distratta e sottotono rispetto al solito. Difficoltà nelle fasi statiche a parte, i primi otto del Varese hanno giocato una partita di grande personalità e sacrificio, mettendo in difficoltà gli avanti avversari nell’uno contro uno e dimostrando di saper contenere il peso della mischia piemontese.

Non è una novità il fatto che il Varese stia attraversando un momento difficile, ma è proprio da partite come questa che si può ripartire al meglio, riunendo un gruppo che ha visto numerose perdite nel corso della stagione e che ha bisogno di trarre conclusioni positive, e del resto di punti positivi da annotare dopo questa partita ce ne sono.

Come anticipato, la voglia di lottare non è mancata. Dopo un primo tempo molto complicato, dove Monferrato ha segnato quattro mete, nella ripresa Varese ha reagito subito: prima con la meta di Pandozy e successivamente con quella marcata da Zanzi grazie all’eccellente assist al piede creato proprio da Pandozy, che ha eseguito un ottimo calcio a largo finito perfettamente nelle mani dell’alla biancorossa.

La nota dolente riguarda invece l’infortunio del pilone Ciro Maletti, che è stato costretto ad abbandonare il campo dopo essersi lussato la spalla sinistra dopo il crollo di una mischia chiusa. Non sarà una sfida più semplice quella che i biancorossi affronteranno domenica prossima (6 marzo), con il Varese che andrà a giocare in casa della capolista Cus Milano e il focus dovrà essere quello di ridurre gli errori alla mano e in rimessa laterale, senza scordarsi che servirà tutta l’energia possibile per frenare il gioco spumeggiante dei milanesi.

Nonostante le difficoltà, coach Marco Bottelli dà merito all’attitudine e sottolinea il buon cambio di passo mostrato dai suoi ragazzi in questa partita: “Monferrato è una squadra in grado di battere chiunque in questa Serie B, hanno giocato come sanno fare e hanno fatto valere la loro superiorità fisica. Noi ci abbiamo provato, un plauso ai nostri avanti va fatto, sono stati sempre aggressivi ed hanno tenuto testa alla mischia avversaria. Non siamo certo contenti di aver preso tanti punti, sappiamo che ci sono tante cose da sistemare, ma noi tecnici siamo comunque fieri della partita che hanno giocato i nostri ragazzi”.