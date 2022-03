Morto uno dei due piloti del caccia caduto a Lecco. Leonardo apre una commissione d’inchiesta

Leonardo ha inviato una nota stampa sull’incidente aereo che si è verificato questa mattina (mercoledì) sulle pareti del Monte Legnone, in provincia di Lecco. Nella nota viene confermato il decesso di uno dei piloti.

Oggi, intorno alle ore 12.00, è avvenuto un incidente aereo che ha coinvolto un velivolo M-346, precipitato nei pressi di Como, nella zona sopra Colico (Monte Legnone). I mezzi di soccorso sono all’opera e Leonardo, come da prassi, ha immediatamente istituito una commissione interna per l’accaduto. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento. A seguito dell’intervento delle unità di soccorso purtroppo è stato constatato, nonostante la manovra di eiezione, il decesso di uno dei due piloti per cui Leonardo esprime il suo più profondo cordoglio. Leonardo si riserva di fornire nelle prossime ore ulteriori aggiornamenti sull’accaduto.