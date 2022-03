Il Municipio di Malnate si illumina di giallo per la lotta all’endometriosi

In occasione del mese della consapevolezza dell’endometriosi, che ricorre a marzo, il Team Italy della Worldwide Endomarch, patrocinato dall’associazione Alice odv, lancia la campagna di sensibilizzazione “Facciamo luce sull’endometriosi”.

L’obiettivo della campagna è di informare e favorire la prevenzione rispetto a questa complessa malattia cronica e subdola, che riguarda il 10- 15% delle donne in età riproduttiva, per una stima di 3 milioni di soggetti in Italia, 176 milioni nel mondo. La causa di questa malattia è la presenza di endometrio, tessuto che riveste la cavità uterina, in una zona diversa dall’utero. Tra i sintomi ci sono forti dolori, spesso invalidanti e problematiche di diversa natura tra cui l’infertilità.

Anche quest’anno il Comune di Malnate ha scelto di aderire all’iniziativa. Il sindaco Irene Bellifemmine e il vicesindaco Jacopo Bernard, che è anche assessore con delega alla Salute, hanno accolto positivamente all’iniziativa proposta dalla concittadina Chiara Battaini, affetta da endometriosi che ha subìto due importanti interventi e spera, con questa sensibilizzazione, che sempre più donne possano conoscere ancora in giovane età la malattia, per poter ricevere una diagnosi precoce e limitare i danni a cui la stessa può portare.

Il Comune di Malnate aderirà alla campagna di sensibilizzazione illuminando di giallo, colore simbolo della malattia, la panchina davanti al Municipio, da sabato 26 marzo 2022, in occasione della Giornata mondiale dedicata all’endometriosi e per tutta la settimana, con relativa spiegazione dell’iniziativa.