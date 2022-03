Il Museo di Villa Mirabello a Varese festeggia la primavera con le collezioni entomologiche

Per celebrare l’inizio della primavera, il Museo Archeologico di Villa Mirabello esporrà per soli due giorni alcuni esemplari delle collezioni entomologhiche Francesco Tamagno e Mario Simondetti di norma non esibiti a causa della loro fragilità.

Sabato 19 marzo alle ore 11.00 Cinzia Monte, l’entomologa che ha curato nel 2021 il restauro delle collezioni di imenottieri, lepidotteri e coleotteri presenterà l’iniziativa al pubblico. Le visite accompagnate dalle Volontarie del Servizio Civile continueranno fino alla domenica nei consueti orari di apertura del Museo.

Tra i lepidotteri del Tamagno si potrà ammirare un esemplare di Urania sloanus (Cramer, 1779), specie ritenuta estinta e poco presente nelle collezioni pubbliche italiane. Inoltre, della famiglia dei Ninfalidi, saranno esposte le curiose farfalle con ali che presentano nel retro una decorazione simile a una foglia e sulla parte superiore vivaci colori che consentono alle farfalle di essere vistose durante il volo e mimetizzarsi quando si posano chiudendo le ali.

Per quanto riguarda la collezione Simondetti, saranno mostrati gli esemplari del genere Polyommatus, molto presenti nel nostro territorio e dai caratteristici colori azzurri per i maschi e bruni per le femmine.

“Sala delle farfalle”- Museo Archeologico di Villa Mirabello, Varese Info: museivarese.it -0332 255485.