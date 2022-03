Tra musica e emozioni: gli ultimi eventi di Filosofarti 2022

L’edizione 2022 di Filosofarti è ormai agli sgoccioli: tanti gli incontri che organizzati in queste settimane non solo a Gallarate, ma diffusi in provincia e oltre (toccando il Verbano e la sponda piemontese del lago Maggiore).

Il festival culturale, che quest’anno ha il titolo“Fare futuro – i testimoni della contemporaneità“, è iniziato sabato 19 febbraio e si protrarrà fino a fine marzo.

Dopo due anni di incontri in streaming a causa dell’emergenza Covid-19, nel 2022 si è optato per un’edizione “ibrida”, con alcuni incontri in presenza e altri online.

LUNEDÌ 7 MARZO

“Homo faber: siamo veramente artefici del nostro destino?” (ore 18), con Luciano Cirino : conferenza al centro CurArti di Gallarate

: conferenza al centro CurArti di Gallarate “L’eredità della memoria” (ore 21), con Vincenzo Caraffa: lectio magistralis sugli Eroi dimenticati della I Guerra Mondiale. Evento in villa Montevecchio a Samarate

MARTEDÌ 8 MARZO

“Stria” (ore 10.30), con Claudia Donadoni: spettacolo teatrale in occasione della Giornata internazionale della Donna, al Teatro Sociale, Via D. Alighieri, 20 – Busto Arsizio

“L’eredità emotiva: educare alle emozioni per fare futuro”: conferenza con Marta Malacrida, Barbara Sgobbi e Daniela Vignola

MERCOLEDÌ 9 MARZO

“La musica sacra liturgica e classica” (ore 21): concerto del coro e orchestra ensemble Vox Cordis, in collaborazione con Parrocchia di Santa Maria Assunta di Gallarate

La programmazione è da controllare sul sito di Filosofarti per verificare che gli incontri siano stati spostati in streaming.